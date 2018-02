Casciello, Forza Italia: Necessaria agenzia di rating europea “Sempre più dalla parte dei risparmiatori” così il candidato alla Camera dei Deputati

«Forza Italia sarà sempre dalla parte dei risparmiatori. Il nostro partito è favorevole all’istituzione di un’Agenzia di Rating europea, indipendente e senza conflitti d’interesse». Così Gigi Casciello, candidato alla Camera dei Deputati nel collegio proporzionale di Salerno per le prossime Elezioni Politiche del 4 marzo con Forza Italia. «Le imprese e i cittadini vengono prima di tutto.

È giunto il momento di dire basta a un sistema banco-centrico che danneggia la nostra gente. Il programma di Forza Italia prevede una serie di proposte per migliorare il sistema bancario e finanziario.

Riteniamo che sia necessario istituire un’Agenzia di Rating europea, indipendente e senza conflitti d’interesse. Un organismo super partes, immune da influenze e con personale qualificato che, d’intesa con la Commissione europea, effettui l’attività di rating senza favorire la speculazione e difendendo il risparmio pubblico.

Un tema di cui si discute da tempo anche in Europa ma sul quale non si è riusciti ancora a trovare l’accordo. Da parte nostra siamo pronti a impegnarci per far sì che questo argomento possa materializzarsi» conclude Casciello.

S.B.