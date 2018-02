VIDEO | Rifiuti, Carfagna: "A che titolo De Luca jr era lì?" La portavoce alla Camera di Forza Italia accusa il governatore della Campania sullo scandalo Sma

"Siamo garantisti e continueremo ad esserlo, perché non diventiamo giustizialisti dalla sera alla mattina solo per raccattare qualche voto". Mara Carfagna parla per la prima volta dello scandalo rifiuti alla Sma Campania, dopo le inchieste di Fanpage e le indagini della Procura di Napoli. Ospite di una iniziativa elettorale a Cava de' Tirreni con i big salernitani di Forza Italia, la portavoce alla Camera dei Deputati degli azzurri ha parlato per la prima volta del caso che sta agitando le cronache regionali e italiane. Nel mirino della Carfagna finiscono, in particolare, il governatore Vincenzo De Luca e suo figlio Roberto. "La Campania sul tema dei rifiuti ha fallito. Due anni fa De Luca in pompa magna aveva fatto promesse roboanti, ma intanto le ecoballe sono ancora a marcire sul nostro territorio", il j'accuse dell'esponente forzista. La quale ha poi parlato anche del video che ha portato alle dimissioni di Roberto De Luca dalla carica di assessore al comune di Salerno: "A che titolo si trova a parlare di ecoballe? Se davvero lo fa in qualità di tecnico, come ha spiegato il suo avvocato, siamo in presenza quantomeno di un evidente conflitto d'interesse", ha aggiunto Carfagna.

Ma nell'intervista rilasciata al canale 696 (qui il servizio andato in onda nel tg regionale), l'esponente di Forza Italia ha attaccato duramente anche i 5 Stelle: "I sondaggi dicono che c'è un testa a testa tra noi e loro in Campania e nel Sud - ha detto - , ma le differenze sono evidenti. Anche perché se è vero che i grillini sono bravi ad intercettare il malcontento diffuso, èm altrettanto innegabile che sono incapaci di governare. Basti citare i casi di Roma e Torino".

Negli ambienti azzurri si respira un clima di ottimismo in vista del voto politico del prossimo 4 marzo. Anche se le candidature, come si ricorderà, furono precedute da non poche polemiche. Mara Carfagna ha però sottolineato come le personalità individuate per correre alla Camera e Senato nei vari collegi salernitani "siano le migliori possibili. Forza Italia ha fatto una scelta chiara", le sue parole.

Giovanbattista Lanzilli