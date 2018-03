De Luca e le elezioni: mi aspetto molti voti “Sopratutto che la grande famiglia salernitana difenda la dignità di questa città”

“Mi aspetto molti voti, ovviamente e mi aspetto sopratutto che la grande famiglia salernitana difenda la dignità di Salerno e di questa provincia che è stata gratuitamente calpestata per anni”, queste le dichiarazioni sulle ormai imminenti elezioni del governatore Vincenzo De Luca questa mattina a margine di un incontro nella Sala Pasolini.

“Chiedo si difenda la nostra dignità – continua De Luca - e i nostri interessi con maggiore attenzione perchè il governo regionale ha dimostrato di rispettare tutti i territori allo stesso modo. Quello che mi pare inaccettabile è che ci sia gente come i 5 Stelle che sono nemici di Salerno a Napoli e poi si presentano qui a chiedere non si sa che cosa” ha concluso sull'argomento il presidente della regione Campania.

Il governatore De Luca ha poi precisato a chi gli chiedeva se gli appuntamenti di queste settimane sugli interventi in cantiere per la rivoluzione urbanistica della città fossero messaggi elettorali “da due anni e mezzo stiamo facendo messaggi elettorali. Come vedete il ritmo di attività della Regione non si è rallentato di una virgola. Procediamo in genere con iniziative straordinarie.

Apriamo un cantiere ogni mese e mezzo. Una rivoluzione urbanistica che cambierà il volto della città” continua il presidente. “Destiniamo alla città di Salerno e alla provincia investimenti per un miliardo e mezzo, abbiamo già parlato del nuovo ospedale Ruggi d'Aragona, oggi abbiamo presentato un piano di investimenti che riguardano le ferrovie, gli assi stradali, l'aeroporto Costa D'Amalfi, opere ferroviarie, sanitarie, sportive. Credo che siamo di fronte ad un programma davvero imponente di investimenti”, ha concluso De Luca. “Un intervento a 360 gradi. In questo modo apriamo un'altra pagina nella trasformazione urbana della città e dell'assetto infrastrutturale della provincia".

Sara Botte