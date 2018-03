Scafati, Cirielli: Bomba contro ex consigliere comunale "Interrogazione parlamentare e piano straordinario per provincia di Salerno"

“Due bombe in quattro giorni. A Scafati serve una risposta immediata e ferma dello Stato contro la camorra”. A dichiararlo in una nota è Edmondo Cirielli, deputato di Fratelli di Italia, che esprime solidarietà umana e politica a Mario Santocchio, ex consigliere comunale vittima di ripetuti atti intimidatori.

“Depositerò nelle prossime settimane un’interrogazione parlamentare al ministro dell’Interno per chiedere un piano straordinario per Scafati e per l’intera provincia ormai in balia della criminalità organizzata” conclude Cirielli.

S.B.