Enzo Fasano: " Sarà premiato chi ha sostenuto il partito" "Prendiamo atto di una grande vittoria"

«Il gruppo dirigente di Forza Italia si allargherà e sarà premiato chi ha contributo in modo concreto a conquistare questo straordinario risultato». Così il deputato e coordinatore provinciale di Forza Italia a Salerno, Enzo Fasano durante la conferenza stampa tenuta stamane presso la sede provinciale per analizzare l’esito del voto. «Prendiamo atto di una grande vittoria.

Il dato delle urne è significativo e testimonia il lavoro fatto dalla nostra squadra. Il mio ringraziamento va a Mara Carfagna per la squadra che ha messo in campo e per l’impegno personale profuso sul territorio. Adesso proseguiremo con questo assetto fino alle elezioni amministrative, poi saranno premiati i tanti che hanno orientato i voti verso Forza Italia in questa tornata elettorale.

Il partito ha fatto un lavoro straordinario, ottenendo un risultato storico. Sono commosso per l’elezione di Gigi Casciello e Marzia Ferraioli. Come sono amareggiato per le sconfitte degli altri. Sono convinto che se non ci fosse stato quest’imprevedibile travaso di voti dal Pd al Movimento 5 Stelle avremmo vinto tutti i collegi. Ma l’impegno dei nostri candidati non sarà vano. Il nostro partito ripartirà da loro e con loro per conquistare insieme altre vittorie».

S.B.