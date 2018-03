Furti in città: si organizzano le ronde dei residenti L'iniziativa della Lega. “Gli amministratori si preoccupino di questo non del voto”

“Brutta sorpresa per i residenti di via Ottavio De Sica e via Seripando che si sono trovati con le case svaligiate e nella migliore delle ipotesi con le auto senza pneumatici. I residenti, ormai disperati, vivono l’angoscia tipica di chi si trova in balìa della delinquenza. Il coordinamento cittadino della LEGA ha deciso di organizzare, come già sta facendo sui rioni collinari, un gruppo di cittadini allo scopo di controllare le zone particolarmente esposte segnalate dai residenti, in attesa di più concrete iniziative da parte delle istituzioni cittadine”.

Queste le dichiarazioni del segretario cittadino Cristian Santoro: “Trovo oltremodo fuori luogo che alcuni gruppi politici, come da notizie di questi giorni sui quotidiani locali, invece di preoccuparsi dei reali problemi della città come la sicurezza, pensino a chiedere all’amministrazione comunale incontri per analizzare il post voto politico nazionale. Vorremmo capire cosa centra un voto politico nazionale con quello amministrativo di due anni fa che ha portato all’elezione della giunta di Vincenzo Napoli.

Non può scappare ai più attenti alle dinamiche politiche, questo atteggiamento come una forzatura, un tentativo di destabilizzare l’amministrazione cittadina già sotto pressione da tempo a causa di malumori interni che aumentano di giorno in giorno, o peggio, un sotterfugio per potersi assicurare una maggiore rappresentatività in seno alla giunta comunale. Tutto questo mentre nelle periferie di Salerno i cittadini sono costretti a lunghe attese alle fermate degli autobus portandosi le sedie da casa per mancanza di panchine come succede a Mariconda.”

Alla luce di tutto ciò è indubbio che necessiti una maggiore attenzione – concludono nella nota i rappresentanti del coordinamento della Lega - da parte delle istituzioni locali ai reali problemi della città, che non sono pochi; nel frattempo continueremo la nostra opera di sostegno al fianco dei cittadini”.

S.B.