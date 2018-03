Santoro: basta pagliacciate, urge nuovo assessore al bilancio "Al comune si vive una situazione grottesca"

Il consigliere comunale d’opposizione Dante Santoro alza la voce sul tema della mancata nomina di un nuovo assessore al Bilancio ad un mese circa dalle dimissioni di Roberto De Luca dopo lo scandalo FanPage: “Al Comune di Salerno si vive una situazione grottesca, da più di un mese è vacante la casella dell’assessore al Bilancio ed il sindaco per paura di fare un dispiacere alla famiglia De Luca non procede alla nomina necessaria di un sostituto. Ancora una volta un’intera città è ostaggio delle beghe personali e familiari deluchiane che travolgono le vita di un ente che invece dovrebbe essere la casa dei cittadini.

Un Comune non può andare avanti senza l’assessore competente alle finanze, si sta creando una situazione di stallo assurda con conseguenti danni all’ ente, già dall’imminente consiglio comunale sarà evidente questo paradosso – in conclusione incalza il consigliere del gruppo Giovani Salernitani-demA - Basta pagliacciate, il sindaco deve muoversi a nominare un nuovo assessore al Bilancio e, se ci riesce, ne nomini uno che non sia parente di De Luca”.

S.B.