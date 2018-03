Il gran rifiuto di De Luca jr: "Non torno a fare l'assessore" Roberto: voglio rispondere da uomo libero agli attacchi violenti, ho sempre agito con rigore

"Caro Sindaco, ti ringrazio per la richiesta che mi hai rivolto, e per l'attestazione di stima e di fiducia nei miei confronti. Tuttavia, ritengo che in questo momento non ci siano le condizioni per poter accogliere la tua sollecitazione. Per ragioni di correttezza istituzionale, di rigore e di stile, non intendo esporre in nessun modo l'amministrazione comunale a eventuali strumentalizzazioni". E ancora: "Intendo rispondere con fermezza e da uomo libero ai violenti attacchi subiti nelle scorse settimane, nella consapevolezza di avere svolto con rigore e con totale dedizione il mio lavoro istituzionale. La difesa della nostra dignità e serietà, la tutela delle istituzioni sono più importanti di tutto, anche dei percorsi personali. Ti auguro buon lavoro. Con affetto, Roberto De Luca".

Con queste parole l'ex esponente della giunta cittadina respinge la richiesta, avanzata nei giorni scorsi dal sindaco Enzo Napoli, di tornare a ricoprire il suo incarico nell'esecutivo salernitano. "Oggi, in merito alla mia richiesta di valutare la possibilità di rientro nelle funzioni di assessore, ho ricevuto la lettera di risposta da parte di Roberto De Luca. Lo ringrazio - le parole del sindaco Enzo Napoli - e gli riconfermo, anche in questa occasione, la solidarietà, l’apprezzamento per il lavoro svolto per Salerno, per la serietà, lo stile e l’efficacia del suo impegno".

Nessun passo indietro dunque. Dopo le dimissioni in seguito al video pubblicato da Fanpage sullo smaltimento dei rifiuti in Campania, che ha infiammato la campagna elettorale, qualcuno aveva ipotizzato che ad urne chiuse si potesse tornare alla normalità. Niente di tutto questo: Roberto De Luca ha fatto sapere che non tornerà a ricoprire il ruolo di assessore al bilancio e allo sviluppo di Palazzo di città. Il sindaco, che fino ad ora ha trattenuto le deleghe, con ogni probabilità procederà ad una nuova nomina - oppure ad un mini rimpasto - di qui ai prossimi giorni.

Giovanbattista Lanzilli