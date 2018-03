Camera: elezione Carfagna dimostra la sua leadership politica A dirlo i deputati salernitani di Forza Italia

«L’elezione dell’onorevole Mara Carfagna a vicepresidente della Camera dei Deputati è l’ennesimo riconoscimento della sua autorevolezza politica e dell’indiscussa leadership nazionale all’interno di Forza Italia».

Così i deputati salernitani di Forza Italia, Enzo Fasano, Marzia Ferraioli e Gigi Casciello salutano l’elezione alla vicepresidenza di Montecitorio del già Ministro alle Pari Opportunità, risultata largamente la più votata tra i componenti dell’ufficio di Presidenza. «Registriamo con grande gioia e soddisfazione questo risultato e siamo certi che da vicepresidente della Camera dei Deputati, l’onorevole Mara Carfagna saprà dare ancora maggior risalto alle problematiche della nostra gente.

Un traguardo importantissimo per la provincia di Salerno e per l’intera Campania, rappresentati da un leader che ha sempre dimostrato di avere a cuore le istanze e i bisogni dei cittadini. Il suo altissimo profilo politico, la sua personalità e il suo equilibrio rappresenteranno il valore aggiunto per l’azione di Governo di Forza Italia e del centrodestra», concludono i deputati Enzo Fasano, Marzia Ferraioli e Gigi Casciello.

S.B.