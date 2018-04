VIDEO | Della Greca,prime parole da assessore: sono un tecnico Prende il posto in giunta di Roberto De Luca: "Pronto a farmi subito da parte se sarà necessario"

Una vita trascorsa al servizio dell'Ente, da impiegato fino a ruoli dirigenziali. Ma, alle spalle, anche un'esperienza amministrativa da consigliere e assessore nel comune di Stella Cilento. Il curriculum di Luigi Della Greca parla per sé in quanto ad esperienza nel settore contabile. Da stamattina (come comunicato dal sindaco Enzo Napoli nel provvedimento di nomina) è ufficialmente assessore della giunta di Salerno. Per lui le deleghe, pesanti, a bilancio e sviluppo. Com'è noto, prende il posto di Roberto De Luca che aveva lasciato l'esecutivo di Palazzo Guerra dopo il video che lo riprendeva di nascosto mentre si parlava dello smaltimento dei rifiuti. Preso atto della volontà del secondogenito del governatore di non voler rientrare nell'esecutivo "per evitare strumentalizzazioni", il sindaco Enzo Napoli ha firmato il decreto di nomina.

E il neo-assessore, che questa mattina ha incontrato la stampa, ha fatto sapere di essere "operativo al 100%" e di essersi messo subito al lavoro. Già avviata l'analisi degli incartamenti, con l'obiettivo di portare lo strumento finanziario all'esame della commissione bilancio prima e del consiglio comunale poi. "Ma la mia è una nomina tecnica - ha precisato Della Greca ai cronisti - , dunque qualora dovessero cambiare le condizioni e la situazione richiedesse una scelta più politica sono pronto a farmi subito da parte". Insomma, una nomina di servizio con l'obiettivo di restituire anche un po' di normalità dopo la bufera mediatica dei giorni e delle settimane immediatamente precedenti al voto dello scorso 4 marzo.

Il sindaco Enzo Napoli ha elogiato "la professionalità e le capacità di Della Greca, che ben conosce i dipendenti in servizio al Comune avendo lavorato qui per tanti anni e soprattutto i meccanismi delicati che ci sono dietro un bilancio".

Giovanbattista Lanzilli