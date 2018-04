Carceri, 11 agenti aggrediti. Cirielli: si faccia qualcosa "Si rischia di diventare complici dei detenuti"

“Se in tempi rapidi il Parlamento non affronta con provvedimenti concreti ed efficaci l’emergenza delle carceri in Italia rischia di diventare complice dei detenuti che periodicamente aggrediscono gli agenti di polizia penitenziaria”: è quanto denuncia Edmondo Cirielli, Questore dell’ufficio di presidenza della Camera dei Deputati e responsabile Giustizia di Fratelli di Italia.

“Le undici aggressioni tra agenti e personale di polizia penitenziaria che si sono consumate solo nell’ultimo fine settimana, come denunciato dal segretario generale del Sindacato Polizia Penitenziaria Aldo Di Giacomo, segnalano una situazione esplosiva degli istituti penitenziari italiani, tra sovraffollamento e aggressioni continue agli agenti” - spiega Cirielli.



“Il punto di partenza di un intervento legislativo- conclude il deputato di Fdi - dovrà essere la tutela degli agenti di polizia penitenziaria che devono essere messi nel condizioni di garantire il rispetto della legge all’interno delle celle”.

