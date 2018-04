Amatruda: La Lega rischia di svuotare Forza Italia Segnali gravi gli abbandoni, ora bisogna rilanciare

"In bocca al lupo agli amici che scelgono la Lega. Il partito di Matteo Salvini pensa, legittimamente, alla sua crescita. Un dinamismo forse utile al centrodestra ma che rischia di svuotare Forza Italia. Tocca evitarlo". Così Gaetano Amatruda, vice coordinatore provinciale di Forza Italia Salerno.

"Gli addii dello storico consigliere comunale di Salerno, Giuseppe Zitarosa, dell'unico consigliere provinciale, Domenico Di Giorgio, rappresentano un grave segnale. Non va sottovalutato. Abbandoni - ricorda - che seguono quello del più rappresentativo sindaco del Cilento, Giovanni Fortunato, e che si sommano alla posizione critica di dirigenti come Di Brizzi, Milanese e dello stesso Aniello Salzano, solo per citarne alcuni".

"I dirigenti di Forza Italia che continuano a parlare di vittoria e dell'ottimo stato di salute del partito non siano ciechi. Le fughe sono sempre la spia di un malessere profondo. Serve interrogarsi, riorganizzarsi e rilanciare. Con coraggio e spirito inclusivo, senza anatemi verso quelli che indicano i problemi" conclude Amatruda.

S.B.