Infopoint per i turisti alla stazione Santoro: un'altra battaglia vinta

«Un’altra battaglia vinta». Commenta così il consigliere comunale di Giovani salernitani-demA la notizia dell’infopoint alla stazione ferroviaria, uno dei primi temi portati all’attenzione della commissione turismo. «Abbiamo combattuto dall'inizio del nostro mandato al Comune per chiedere un Info Point per i turisti alla Stazione Ferroviaria, una delle tante gravi dimenticanze di chi ha governato questa città, e finalmente dopo anni questa proposta diventa realtà.

Una mancanza assurda durata decenni ma che finalmente verrà risolta grazie all'iniziativa dell' Ente Provinciale del Turismo. La proposta di installare un chiosco per l'info point turistico arriverà in Consiglio Comunale martedì 17 Aprile ed avrà il mio voto favorevole. Passo dopo passo raggiungiamo gli obiettivi importanti per Salerno», ha dichiarato Dante Santoro.

S.B.