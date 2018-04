Diamo ad Alfie la cittadinanza onoraria di Salerno A dirlo il segretario regionale del Popolo della Famiglia Raffaele Adinolfi

Il Popolo della Famiglia è pronto ad un confronto sui temi del gaypride. A rilanciare il dibattito è il segretario regionale del Pdf, Raffaele Adinolfi. “Scrive Arcigay per stoppare le polemiche:

“"Non sarà un pride contro qualcuno che esclude qualcuno come vogliono fare Adinolfi e Lega, ma sarà una festa che unisce e non che divide." Preciso che hanno stravolto (e non ne hanno diritto) il mio pensiero ed infatti sono d'accordo con le feste che uniscono e sono pronto al confronto.

Rilancio per unire: Accettate il confronto invitate me o Mario Adinolfi ad un dibattito paritario e pubblico con la Cirinnà. Noi siamo per il confronto. Sostenete la mia richiesta di concedere la cittadinanza onoraria di Salerno al piccolo concittadino italiano Alfie Evans. Noi siamo per la vita.

Sostenete la mia richiesta di erogazione del contributo (peraltro già deliberata dal consiglio) per la riaccensione della Croce di San Liberatore. Noi siamo per i simboli identitari e storici che uniscono tutta la città” ha concluso Adinolfi.

S.B.