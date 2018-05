Piero De Luca: lo sviluppo del Porto di Salerno va sostenuto "Crea significative occasioni di occupazione per i nostri giovani"

"Il Porto di Salerno continua a crescere e può ormai essere annoverato tra i più efficienti del Mediterraneo, grazie all’elevata capacità di movimentazione delle merci, alla rigorosa organizzazione del lavoro e alla grande professionalità degli operatori portuali, veri punti di forza dello scalo salernitano.



È bene chiarire che la crescita di tale infrastruttura permette di creare significative occasioni di occupazione per tanti giovani e tante famiglie”. A dirlo è l'onorevole Piero De Luca, in visita con il sindaco di Salerno al porto commerciale cittadino.

“Certo, c’è ancora tanto da fare – continua ancora sull'argomento De Luca junior - . Da un lato, è necessario completare i lavori di ammodernamento infrastrutturale (l'ampliamento dell'imboccatura del porto, il dragaggio dei fondali e la riqualificazione delle banchine), che consentiranno allo scalo salernitano di essere ancora più competitivo nel mercato globale e di rispondere alle nuove esigenze del trasporto marittimo internazionale. Dall'altro lato, bisogna risolvere, con ipotesi però concrete e non fantasiose, il problema della viabilità all'interno dello scalo salernitano, consapevoli, peraltro, che nei giorni scorsi alcune soluzioni efficaci sono state ipotizzate e adottate.



Ne abbiamo discusso ieri in un incontro con il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, il segretario provinciale del Pd Vincenzo Luciano, gli operatori portuali della Gallozzi Group ed i rappresentanti dei lavoratori, immaginando come tali azioni - unitamente agli investimenti che saranno effettuati in sinergia con le aree interne - consentirà di ottenere, senza alcun dubbio, enormi benefici per lo sviluppo dell’occupazione e dell’economia della nostra Regione e dell'intero Mezzogiorno” conclude poi l'onorevole Piero De Luca.

Sara Botte