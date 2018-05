Governo, Cirielli: "Esposto contro Meloni" “Denota ignoranza politica e giuridica. Bonelli rischia denuncia”

“La minaccia dell’esponente dei Verdi Angelo Bonelli di presentare un esposto contro Giorgia Meloni e Luigi di Maio per vilipendio nei confronti del capo dello stato avendo accusato Mattarella di alto tradimento rappresenta una grave violazione dello status dei parlamentari e potrebbe, addirittura, configurare un attentato alle prerogative di un organo politico”: lo afferma in una nota Edmondo Cirielli, parlamentare di Fratelli di Italia e Questore alla Camera dei Deputati.



“Denunciare per alto tradimento o attentato alla Costituzione il Presidente della Repubblica” spiega Cirielli - al netto del merito giuridico o politico, rappresenta una precisa prerogativa di un parlamentare e ancor più di un leader di un partito come la Meloni o Di Maio ”.

“Bonelli nel tentativo di darsi visibilità fa una pessima figura e dimostra un’ignoranza politica, giuridica e costituzionale assai grave. D’altro canto questo lo salva dalla commissione del reato sopracitato che prevede la sussistenza del dolo. È evidente che se dovesse dar corso alla sua minaccia questo dolo sarebbe presunto”- conclude il Questore Cirielli.

S.B.