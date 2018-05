Cirielli: Bene nomina di un magistrato in giunta De Luca Roberti rimuova subito i due imputati per gravi reati Coscioni e Alfieri

“Accogliamo con piacere la nomina del magistrato in pensione Franco Roberti ad assessore alla Legalità e sicurezza della Regione Campania da parte del governatore Vincenzo De Luca”: lo afferma in una nota il parlamentare di Fratelli di Italia Edmondo Cirielli, Questore della Camera dei Deputati.



“Siamo certi - spiega Cirielli - che De Luca abbia voluto affidare a Roberti, un magistrato che conosce bene, avendo quest’ultimo guidato la Procura di Salerno negli anni in cui De Luca era sindaco della città, il compito di ripristinare legalità e trasparenza in Regione Campania”



“Non abbiamo alcun dubbio nel ritenere che Roberti voglia cominciare subito il proprio lavoro garantendo legalità e trasparenza nella gestione amministrativa della Regione. Come primo atto del neoassessore alla Legalità ci attendiamo la rimozione dei due collaboratori, Enrico Coscioni e Franco Alfieri, del governatore De Luca, entrambi imputati per gravi reati in due distinti processi” - conclude Cirielli.

S.B.