Carceri: "Clima esplosivo tra legionella e aggressioni" “Intervenga Orlando” a dirlo Edmondo Cirielli, Questore della Camera dei Deputati

“Il ministro della Giustizia Andrea Orlando chiarisca che strada intenda seguire sulla politica carceraria, in attesa della formazione del nuovo esecutivo: se vuole predisporre interventi concreti, con lo stanziamento di fondi, per rendere carceri dignitosi e funzionali, oppure continuare sulla linea del tana liberi tutti con svuota carceri e regime delle porte aperte per rispondere in maniera succedanea all’esigenze di civilità”: lo afferma Edmondo Cirielli, Questore della Camera dei Deputati e responsabile Giustizia di Fratelli di Italia.



“Oggi altri due episodi, il pericolo legionella nella casa circondariale di Brissogne, segnalato dal sindacato di polizia penitenziaria Osapp, e il ferimento di due agenti nel carcere di Salerno durante una rissa tra africani, fotografano il totale fallimento della politica carceraria da parte dei governi Pd” - spiega Cirielli.



“Al ministro Orlando chiediamo un provvedimento urgente, che reintroduca un livello accettabile di sicurezza e civiltà negli istituti penitenziari mentre dal prossimo governo auspichiamo un’inversione di rotta radicale nella gestione delle carceri improntata alla difesa della polizia penitenziaria e allo stop delle misure svota-carceri” conclude il deputato di Fratelli di Italia.

