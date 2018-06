Cirielli: "Plauso alle forze dell’ordine per blitz antidroga" “Va reintrodotto vecchio reato di spaccio”

“Alle forze dell’ordine e alla Procura di Salerno va il mio plauso per la brillante operazione contro lo spaccio di droga in costiera amalfitana che questa mattina ha portato all’arresto di 22 persone. Un blitz che conferma l’incessante azione di contrasto al crimine nella provincia di Salerno teso a tutelare i nostri giovani”: lo afferma in una nota Edmondo Cirielli, Questore della Camera dei Deputati e parlamentare di Fratelli di Italia.

“Purtroppo il lavoro delle forze dell’ordine rischia di essere vanificato dagli interventi legislativi messi in atto negli ultimi cinque anni dai governi del Pd che hanno modificato il reato di spaccio riducendone di fatto in modo drastico le pene ”- spiega Cirielli.

“Come Fratelli di Italia proporremo il ripristino del vecchio reato, sperando che la Lega di governo non si rimangi gli impegni assunti in campagna elettorale sul tema sicurezza e appoggi l’iniziativa legislativa di Fdi” - conclude il Questore della Camera dei Deputati.

S.B.