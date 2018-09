"Salvini indaghi su proroghe Sprar al Comune di Salerno" Cirielli: Presenterò interrogazione parlamentare

“Il ministro dell’Interno Matteo Salvini attivi subito le procedure di controllo per accertare se siano state commesse irregolarità nella concessione della proroga al Comune di Salerno per la gestione dei servizi di accoglienza integrata nell’ambito dello Sprar, sistema di protezione per richiedenti Asilo e Rifugiati”: lo precisa in una nota Edmondo Cirielli, Questore della Camera dei Deputati e responsabile Giustizia di Fratelli d'Italia, annunciando un’interrogazione parlamentare al ministro dell’Interno.

“Dagli organi di stampa apprendiamo come progetto per l’accoglienza di migranti, che vede l’Arci Salerno come Ente gestore per 25 posti, sia scaduto il 31 dicembre 2016; ad oggi, non c’è traccia del nuovo bando: quello emesso da complessivi 900mila euro, infatti, è stato annullato in autotutela. Troppe punti poco chiari su cui è opportuno che il Viminale indaghi” - continua Cirielli

“Al netto della propaganda del governatore della Campania Vincenzo De Luca, anche a Salerno l’accoglienza di migranti rischia di trasformarsi in un business utile a finanziare associazioni e onlus storicamente vicine alle sinistre “ conclude il Questore Cirielli.

S.B.