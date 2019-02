Svastiche al circolo Pd, Forza Nuova: "Totalmente estranei" L'accusa della forza politica di destra: noi eravamo in piazza Valitutti, non intimoriamo nessuno

"Ieri pomeriggio i militanti di Forza Nuova erano presenti in centro a Salerno, in piazza Valitutti, per un gazebo informativo e guarda caso nottetempo si è verificato un atto vandalico nei confronti di una sede del Pd in zona Arbostella. Tutto molto strano!". Forza Nuova Salerno torna sulle scritte comparse davanti alla sede del circolo nella zona orientale di Salerno che ha sollevato un vespaio di polemiche.

"Ci dichiariamo totalmente estranei a quanto avvenuto. La forza delle nostre idee annichilisce gli avversari; non conosciamo altri mezzi per "intimorire". Questo è il nostro stile, questa è la politica di forza nuova. Pertanto - si legge ancora nella nota - respingiamo con forza ogni addebito nei nostri confronti e diciamo ai paladini dell'onestà di cercare altrove i responsabili di tali gesti e sicuramente non dovranno fare molta strada considerando il crescente degrado in cui è piombata la città a giuda Partito Democratico".