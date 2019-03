Agosto lancia l'associazione "Liberamente insieme" L'avvocato: "Uno spazio a disposizione di tutti, ma non è un nuovo gruppo"

“Ali - Associazione Liberamente Insieme” non è un nuovo gruppo. E’ un nuovo ambiente. E’ un luogo di riflessione, di discussione, di proposta ed anche di azione concreta". Così Oreste Agosto presenta la sua ultima creatura politica dopo l'esperienza a 5 Stelle con Rousseau. "Un’area libera per l’aggregazione di liberi pensieri e di liberi sentimentinell’interesse dell’intero territorio, inteso come bene comune dacondividere secondo principi di equità, di solidarietà e di coesione sociale - spiega l'avvocato salernitano - . E’ uno spazio a disposizione di tutti, destinato a raccogliere il contributo di tutti per realizzare, con la partecipazione di tutti, una società attenta ai veri bisogni e pienamente rispettosa dei diritti dei suoi partecipanti".

Partendo da questi presupposto e "di fronte ai più recenti avvenimenti locali e nazionali, abbiamo ritenuto di trasferire in questo nuovo contenitore le idee, la volontà, le aspirazioni che da sempre ci hanno uniti, con l’auspicio di poter condividere il nostroimpegno con tutti coloro che vivono con disagio l’attuale condizioneambientale, economica e sociale delle città e del territorio - aggiunge ancora Agosto - . Desideriamo essere di stimolo, con nuove modalità di partecipazione e di confronto, alla costruzione di prospettive idonee ad assicurare un futurodi pieno benessere per la collettività".

