"Offese a Salvini, il presidente Strianese si dimetta subito" L'accusa dei parlamentari di Forza Italia Gigi Casciello ed Enzo Fasano

Non accenna a placarsi la polemica a Salerno per il post dal profilo di Michele Strianese indirizzato al ministro dell'Interno Matteo Salvini. Quel "ma sparati" - per il quale il presidente della Provincia si è scusato, aggiungendo di non essere stato lui materialmente l'autore - ha sollevato una ridda di reazioni. Oltre quelle del diretto interessato, al fianco del Vicepremier si schierano anche i parlamentari di Forza Italia a Salerno Enzo Fasano e Gigi Casciello.

Entrambi hanno invitato il presidente Strianese a dimettersi dall'incarico: "Le offese social rivolte dal presidente della Provincia di Salerno sono gravissime. Ancor più gravi sono le motivazioni con cui ha provato a giustificarsi. A questo punto - scrivono in una nota i due esponenti forzisti - revochi il suo staff o si dimetta. Tra l’altro Strianese non ha ritenuto nemmeno di presentare le proprie scuse al ministro dell’Interno".