Amministrative, Fasano: Forza Italia a Scafati è in buone mani "Ho chiesto all'onorevole Gigi Casciello di coordinarla in prima persona"

“Proprio per la particolare specificità della campagna elettorale per le Amministrative a Scafati, ho chiesto all’onorevole Gigi Casciello di coordinarla in prima persona. Egli ha una grandissima conoscenza, anche per la sua esperienza giornalistica, dei fenomeni d’infiltrazioni camorristiche.

Quindi sono certo che svolgerà un ottimo lavoro”. A dirlo è il coordinatore provinciale di Forza Italia Salerno e deputato, Enzo Fasano.

“Piena fiducia, dunque, alla magistratura ma anche assoluta autonomia della buona politica di assumersi le responsabilità che i cittadini ci vorranno dare. Tranquilli tutti, Forza Italia a Scafati è in buone mani” conclude Fasano.