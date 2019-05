Lavagne multimediali e forniture a tre scuole di Salerno Il progetto del consigliere Dante Santoro e dei Leo Club Salerno

Ieri mattina, presso la Sala Giunta della Provincia di Salerno, il consigliere provinciale e comunale Dante Santoro ha presentato l’iniziativa che, con i Leo Club Salerno ed il progetto storia salernitana nelle scuole, ha portato alla fornitura gratuita di lavagne multimediali, attrezzature e compendi sulla storia di Salerno per tre scuole salernitane; all’ iniziativa hanno partecipato i presidi delle scuole San Tommaso d’ Aquino e della scuola Medaglie D’Oro, Annalisa Frigenti ed Annamaria D’Angelo, e la presidente del Leo Club Arechi, Grazia Tedesco. Il consigliere Santoro, anche in vesti di presidente del Leo Club Salerno Host, ha commentato con soddisfazione: “ Migliaia di famiglie soffrono nel vedere i propri figli in scuole con difficoltà strutturali, docenti e dirigenti convivono con problemi irrisolti dalle Istituzioni competenti ed allora noi abbiamo deciso di intervenire con azioni concrete in sinergia con i Leo Club e le anime belle dell’attivismo salernitano fornendo attrezzature e libri per tre scuole di Salerno.

Diamo un messaggio fortissimo, partendo da scuole di quartieri in difficoltà, così la scuola “San Tommaso d’ Aquino” di Fratte, la scuola “Alfano- Quasimodo” della zona orientale e la succursale della “Medaglie d’ oro” avranno lavagne multimediali, attrezzature e libri sulla storia di Salerno per offrire una formazione più adeguata alle esigenze degli studenti. Nell’ era delle chiacchiere e delle promesse disattese, diamo risposte concrete e continueremo ad aiutare altri istituti in difficoltà con il progetto Adotta la Scuola.”