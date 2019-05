Degrado e abbandono al Parco Mercatello: "E' una vergogna" La denuncia del consigliere d'opposizione Dante Santoro

Il consigliere d'opposizione Dante Santoro denuncia, ormai da tempo, lo stato di abbandono e degrado in cui versano alcune zone di pastena e il Parco Mercatello, polmone verde della zona orientale della città capoluogo. "È una vergogna avere un parco in queste condizioni.

L'area dedicata ai bambini è quasi inaccessibile, ci sono arredi urbani danneggiati e pericolosi - ha dichiarato il consigliere demA - Occorre ridare dignità ad un luogo simbolo del l'aggregazione e del riscatto, trasformatosi in luogo simbolo del degrado e del pericolo che corrono le famiglie che portano i loro figli al parco".

Il parco del Mercatello, ad oggi, altro non sembra essere che un cumulo di rifiuti con panchine divelte, cestini per la raccolta dei rifiuti distrutti e strutture in legno, balconate e fontane a rischio crollo, transennate ormai da anni. Inoltre Santoro annuncia interventi a Pastena, partendo da alcune bonifiche nell’area antistante la scuola Alfonso Gatto.