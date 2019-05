Striscione contro Salvini: aperto un fascicolo della procura Nel mirino due giovani che hanno chiesto di poter esporre il manifesto su un balcone a Salerno

Aperto un fascicolo dalla procura di Salerno per lo striscione anti-Salvini esposto su un balcone di un'abitazione lo scorso 7 maggio quando il ministro dell'Interno ha fatto tappa in Campania per un tour elettorale della Lega. Per i magistrati si tratta di un atto dovuto da parte dei magistrati che hanno dato seguito alla denuncia della Digos che sta indagando per turbativa elettorale.

Nel mirino i due giovani che hanno chiesto alla proprietaria dell'abitazione di poter esporre lo striscione con la scritta "Questa Lega è una vergogna" a pochi metri di distanza da piazza Portanova, proprio dove si stava tenendo il comizio di Matteo Salvini.

Striscione che era stato fatto rimuovere dagli agenti della Digos. Al vaglio degli investigatori anche le posizioni di dodici persone che hanno preso parte alla manifestazione di protesta organizzata durante il comizio.