"De Luca jr pensi allo scioglimento del comune di Agropoli" Gigi Casciello: " Sottoscriva con me l'interrogazione parlamentare"

“Il deputato Piero De Luca, bocciato dagli elettori a marzo del 2018 ed eletto con i resti a Caserta, non solo vorrebbe rappresentarsi come il primo a recuperare il valore storico di Salerno prima sede di governo dell’Italia liberata (di Salerno capitale si parla e ne parliamo dagli anni Novanta...) ma addirittura ha la presunzione e la supponenza di affermare che degli altri deputati salernitani si sarebbero perse le tracce”.

È quanto afferma il deputato di Forza Italia, Gigi Casciello che continua: “Lo comprendo ed ha tutta la mia solidarietà: l’onnipotenza e la perdita di senso della realtà sono una sindrome di famiglia ma gli consiglio di recuperare il senso della misura. Per me e per Forza Italia parlano il lavoro e il riconoscimento quotidiano che ho a Salerno e nel resto della provincia.

A Piero De Luca lascio volentieri qualche improbabile taglio di nastro all’ombra del sindaco Enzo Napoli, magari su mandato del papà senza il cui protettorato familista non sarebbe nemmeno in Parlamento. In quanto ad attività sul territorio, Piero De Luca invece di fare facile propaganda, sottoscriva con me l’interrogazione presentata per lo scioglimento del Comune di Agropoli. Sono certo che voglia fare una battaglia di legalità e non proteggere con il silenzio il candidato sindaco di Capaccio Paestum” conclude Casciello.