A Casalbuono è sindaco Carmine Adinolfi Sconfitto lo sfidante con il 78,52% di preferenze

Succede ad Attilio Romano come sindaco di Casalbuono il rappresentante della lista "Uniti per Casalbuono" Carmine Adinolfi con 596 voti e il 78,52% di preferenze. Sconfitto lo sfidante Francesco Romano, della lista "Civica per Casalbuono" che porta a casa 163 voti e il 21,48%.