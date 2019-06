Bollette bis sui rifiuti: l'allarme del consigliere “I cittadini salernitani rischiano di pagare due volte”

«Interveniamo per tutelare i cittadini vessati dalle richieste doppione sulla tassa sui rifiuti in molte zone della città». A denunciarlo il consigliere comunale demA Dante Santoro che proprio stamattina ha incontrato alcuni residente del comitato di quartiere di via Scavata Case Rosse che lamentano di aver ricevuto due volte la bolletta della tassa sui rifiuti. «Tante persone in buona fede rischiano di pagare cifre non dovute a causa delle sanguisughe che ci governano.

Avvisate e occhi aperti», ha spiegato il consigliere d'opposizione che attiva il suo Fiato sul collo per far luce sulla vicenda e tutelare i cittadini che potrebbero ritrovarsi a pagare due volte la stessa bolletta.