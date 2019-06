Emergenza sicurezza, Piero De Luca: "Intervenga il prefetto" "Chiederò un incontro urgente anche con sindaco e questore"

Chiederò al Prefetto, al Questore e al Sindaco di Salerno un incontro urgente sul tema della sicurezza nelle zone collinari della città. Bisogna sostenere e rafforzare gli sforzi già avviati dall'amministrazione comunale su questo problema, così sentito dalla collettività tutta». Così il deputato dem Piero De Luca che sollecita l'attenzione delle istituzioni e delle autorità cittadine sulla delicata questione. «È necessario rispondere alle esigenze ed alle sollecitazioni dei tanti cittadini che mi hanno chiesto, nel corso di questi giorni, un impegno forte e risolutivo sulle problematiche legate alla sicurezza in città, soprattutto nelle zone collinari purtroppo interessate da numerosi episodi di microcriminalità», spiega Piero De Luca.

«La situazione è preoccupante e necessita di un impegno deciso che metta in campo tutti le azioni e le misure necessarie - continua Piero De Luca - per rispondere alle paure e alle preoccupazioni dei cittadini, così da garantire la sicurezza delle famiglie e dei ragazzi soprattutto nei rioni collinari della nostra comunità. Bisogna rafforzare la rete di videosorveglianza sul territorio chiedendo anche al Ministero dell'Interno maggiori risorse al riguardo per sostenere il Comune, ed è necessario poi incrementare la presenza costante delle forze dell'ordine nelle aree più a rischio e maggiormente esposte ad atti di microcriminalità».