Comune di Salerno: triste primato per i pagamenti in ritardo Le accuse del consigliere Santoro

L'osservatorio Conti Pubblici Italiani di Cottarelli pubblica la classifica dei Comuni sopra i 60mila abitanti con ritardo medio di pagamento ed il Comune di Salerno risulta essere primo in assoluto in questo record negativo. A precisarlo il consigliere Comunale Dante Santoro che già in consiglio comunale aveva etichettato come "disonorevole" il ritardo accumulato per i pagamenti ai fornitori, ricordando anche i richiami dei revisori dei conti a tal riguardo: " Un altro primato negativo collezionato da questa amministrazione delle vergogne, questo però è quanto di più disonorevole possa fare chi è al vertice di un'amministrazione comunale.

Non pagare chi lavora o pagarlo con ritardi tali da costringere il privato a fare i salti mortali è qualcosa di imperdonabile, ancor di più se si pensa invece alla puntualità con la quale gli stessi amministratori ritardatari chiedono poi pagamenti con l' applicazione delle aliquote massime a danno dei contribuenti. Urge un approfondimento ulteriore, dopo aver messo come priorità il tema in Consiglio Comunale porterò avanti questa battaglia negli uffici competenti, a tutela della gente che lavora e non viene pagata da quest' amministrazione sanguisughe” precisa Santoro.