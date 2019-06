Striscioni anti Salvini a Salerno: Digos denunciata in Procura Esposto contro polizia che aveva rimosso la scritta "Questa Lega è una vergogna" durante comizio

Un esposto in procura contro gli agenti della Digos per la rimozione dello striscione "Questa Lega è una vergogna", durante il comizio di Matteo Salvini a Salerno. A presentarlo il giornalista Marco Giordano, che ha annunciato l'iniziativa nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno partecipato anche l'avvocato Armando Maria De Nicola che, insieme al collega Riccardo Bucci (entrambi dell'associazione 'Alter Ego') assiste il reporter salernitano, e alcuni degli indagati per un'altra manifestazione - sempre contro la Lega -, sul Lungomare cittadino.

"La mia non è una crociata contro le forze dell'ordine o la polizia. Semplicemente voglio che venga fatta luce, nel bene e nel male. Voglio sapere se siamo di fronte a una deriva e questo serve anche alle istituzioni. E' un invito per chiederci in che direzione stiamo andando", il punto di vista di Giordano esplicitato durante la conferenza.

Tesi ribadita e sottolineata anche dall'avvocato De Nicola: "Si sono presentati degli agenti che hanno chiesto la rimozione dello striscione. Mi chiedo se quel tipo d'intervento fosse autorizzato o meno. Se è autorizzato, c'è un problema che riguarda l'eventuale sequestro dello striscione che doveva essere obbligatorio. Oppure se quell'intervento non è autorizzato c'è un tipo di reato diverso che potrebbe sussumersi nella fattispecie della violenza privata". L'iniziativa, però, è stata stigmatizzata dalle due personbe indagate proprio per quello striscione contro il partito di Salvini, che hanno parlato di "denuncia inopportuna dalle quali ci dissociamo".

All'incontro presso il caffé Verdi erano presenti anche Lambros Andreou e Matteo Zagaria che si sono soffermati sull'inchiesta che vede coinvolte altre 12 persone per manifestazione non autorizzata. I fatti risalgono al presidio organizzato lo scorso 11 settembre sul Lungomare di Salerno dove, contemporaneamente, la Lega aveva organizzato una 'passeggiata per la sicurezza e la legalita''. Annunciata una mobilitazione in difesa della libertà di espressione garantita dall'articolo 21 della Costituzione: appuntamento al 28 giugno alle 18:30 in Piazza Cavour a Salerno.

