Proposti 90 giorni di chiusura per i B&B:l'ira del consigliere "Una catastrofe economica"

«L'amministrazione delle vergogne dopo aver ucciso il commercio e l’industria rischi di distruggere anche i Bed and breakfast». Lo denuncia il consigliere deMa Dante Santoro in merito alla bozza di regolamento approntata dall'amministrazione guidata dal sindaco Vincenzo Napoli per i B&B presenti sul territorio cittadino. «L’ amministrazione delle vergogne vuole mettere mano al regolamento per i B&B e, dopo aver ucciso commercio e industria, rischia di distruggere una nuova forma di economia per migliaia di salernitani. Vogliono portare a 90 giorni la chiusura annuale delle strutture, rischiando di far fallire il 70 percento delle strutture aperte a Salerno. Attiviamo il nostro fiato sul collo per evitare una nuova catastrofe economica», ha dichiarato il consigliere d'opposizione, pronto ad evitare l'ennesimo crollo di un settore che ad oggi dà respiro a migliaia di salernitani.