Tour nelle strade dissestate. "Ora tocca al viadotto Gatto" La denuncia del consigliere d'opposizione

Il consigliere comunale Dante Santoro continua con il suo dossier strade iniziato nei mesi scorsi e, dopo il rifacimento del manto stradale in via San Leonardo ed in via Dalmazia, aziona il suo fiato sul collo per la situazione del Viadotto Gatto: “ Non c’è tempo di esultare per i problemi risolti, perché la situazione delle strade è ancora allarmante in molte zone di Salerno abbandonate da quest’ amministrazione delle vergogne.

La situazione più grave su cui sollecitiamo interventi da tempo è quella del manto stradale del Viadotto Gatto, dove si registrano incidenti frequenti e pericoli quotidiani a causa di zone dissestate che attendonoa mano dell’amministrazione da anni. Non si può più aspettare, martelleremo ogni giorno per avere gli interventi di manutenzione necessari, gravissimo che già si sia protratta per anni questa situazione di pericolo, è da incoscienti l’indifferenza della giunta e l’ignavia dell’ assessore competente”.