Salerno, rimpasto in giunta: Tonia Willburger nuovo assessore La nomina in quota PSI: deleghe a cultura, associazioni, informatizzazione e servizi anagrafici

Cambiano gli equilibri nella giunta di Salerno: nel pomeriggio infatti ha firmato il nuovo assessore con delega alla cultura, ai rapporti con le associazioni e fondazioni culturali, all’informatizzazione ai servizi anagrafic Tonia Willburger. Foto di rito con il sindaco ed i rappresentanti del Partito Socialista: Silvano Del Duca (segretario provinciale) e i consiglieri comunali Veronica Mondany, Paolo Ottobrino e Massimiliano Natella.

Willburger, protagonista di numerosi eventi culturali in città, è sicuramente un punto di riferimento per il settore. Al di là della vocazione, comunque, è stata un'indicazione che di fatto ha ristabilito la presenza del garofano nell'esecutivo guidato dal sindaco Vincenzo Napoli.

Bisognerà ora capire come verrà accolta la nomina di Willburger dagli altri gruppi a Palazzo di città. Non è un mistero, infatti, che da mesi intorno alla giunta di Salerno ci siano non poche tensioni, tra richieste di rimpasto, cambi di passo e nuove nomine.

L'indicazione del Partito socialista - dopo la rottura consumata con l'assessore Dario Loffredo - riporta il garofano in giunta ma potrebbe scatenare altre polemiche.