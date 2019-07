Rifiuti: "De Luca ha fallito. Balle e clientele in 4 anni" A dirlo il parlamentare di Fratelli D'Italia Edmondo Cirielli: “Intervenga la magistratura”

“Oggi certifichiamo il fallimento politico e amministrativo del governatore della Campania Vincenzo De Luca nella gestione del ciclo per lo smaltimento dei rifiuti. Con lo stop dell’inceneritore di Acerra, la Campania è alla vigilia di una nuova emergenza, perché è stata bloccata la necessaria realizzazione di un nuovo termovalorizzatore. Mentre si consente l’apertura di discariche a cielo aperto (7 aree) chiamati siti di stoccaggio”. E’ quanto dichiara in una nota il salernitano Edmondo Cirielli, Questore della Camera dei Deputati e parlamentare di Fratelli d’Italia.

“Dopo 4 anni da De Luca solo balle. Un fallimento a 360 gradi. Nessun impianto, che traghettasse la Campania verso un ciclo di smaltimento ordinario, è stato realizzato. Le ecoballe non sono state smaltite. Al contrario sono stati spesi milioni e milioni di euro per distribuire incarichi e clientele. Senza aver nessun risultato concreto” - spiega Cirielli.

“Ci sono inchieste della magistratura per accertare reati. E auspico che la Procura intervenga anche a Battipaglia, per tutelare la salute dei cittadini e garantire la correttezza delle procedure, dove un moderno impianto Stir è stato trasformato in discarica. Nel frattempo, i danni del malgoverno li pagheranno ancora una volta i cittadini della Campania” - conclude Cirielli.