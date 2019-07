Navigator, Santoro: Lunedì mozione in Consiglio Provinciale "Rischiamo di perdere 11 milioni di euro di dotazioni per gli uffici per l'impiego"

Alla conferenza indetta dal consigliere provinciale Dante Santoro, con oggetto la mozione presentata sul “caso Navigator”, si è registrata la partecipazione di un gruppo di Navigator campani. Il consigliere Santoro ha commentato a margine della conferenza:” Lunedì porterò la voce e le istanze dei circa 500 navigator, ma anche dei 90mila percettori del reddito di cittadinanza che vogliono essere avvicinati al mondo del lavoro.

Inoltre per l’esaltazione del governatore delle vergogne rischiamo di perdere 11 milioni di euro di dotazioni per gli uffici per l’impiego, in sostanza una beffa per tutta la collettività campana. Voglio che tutti ci mettano la faccia su questa vicenda, oltre i colori politici, ormai è una questione di giustizia e dignità. Lunedì in consiglio provinciale e giovedì in consiglio comunale porterò questa battaglia, siamo pronti alle barricate finché il governatore non la finirà di mercificare i diritti di migliaia di campani per i suoi beceri interessi politici.