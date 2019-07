Casciello: Soldi reddito di cittadinanza a forze dell'ordine "Ha ragione l'onorevole Carfagna"

Ha ragione l’onorevole Mara Carfagna, vicepresidente della Camera dei Deputati: anziché finanziare il reddito di cittadinanza che dà soldi e non lavoro a chi è disoccupato, si utilizzi il denaro degli italiani per assumere nuovi poliziotti e carabinieri e per pagare in modo adeguato e meritato quelli che sono già in servizio”. A dirlo è l’onorevole Gigi Casciello, parlamentare di Forza Italia, condividendo e rilanciando la proposta di Mara Carfagna che ha invocato “un silenzio operoso, il modo più serio e rispettoso di reagire a dolore, sgomento e indignazione per la tragica morte del vice brigadiere Cerciello Rega”.

Per il deputato azzurro Gigi Casciello “c’è solo un modo per garantire maggiore sicurezza: più soldi alle forze dell’ordine per avere più uomini e donne in organico”. Si tratta di “un’urgenza, una priorità assoluta che non può essere procrastinata né nascosta da una retorica che non regge in più, in un Paese che ha bisogno di risposte immediate e concrete, come quella suggerita dall’onorevole Mara Carfagna”, conclude il parlamentare Casciello.