"Daspo urbano per chi minaccia la sicurezza della città" L'allarme del deputato del Pd Piero De Luca

Daspo urbano per chi minaccia la sicurezza della città. A dirlo è il deputato Pd Piero che Luca che tuona: “Nelle ultime ore ho ricevuto numerose segnalazioni da diversi cittadini preoccupati per la presenza di persone che stazionano in alcune piazze dalla mattina alla sera, arrecando disturbo alla quiete pubblica e minacciando fortemente la sicurezza, Salerno è la città della solidarietà e dell’accoglienza, ma nessuno può immaginare di trasformare dei luoghi di aggregazione in veri e propri bivacchi o in ring per lotte o regolamenti di conti.

Sollecito con forza l’intervento delle Forze dell’ordine competenti – continua De Luca - sempre attente e sensibili al tema – per identificare coloro i quali mettono in pericolo la sicurezza della nostra comunità”.