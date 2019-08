Governo, De Luca:Salvini colpisce Sud, non faccia inutili tour “Squallido pregiudizio verso il Mezzogiorno”

“Nelle prossime ore, forse soddisfatto dei disastri del suo governo, Salvini dovrebbe organizzare dei tours in giro per il Paese, toccando anche il Sud”.

Così il deputato democratico Piero De Luca, capogruppo in commissione Politiche Ue.

“ Dopo aver offeso per anni i cittadini meridionali - ha continuato De Luca - sulla scia delle dichiarazioni rilasciate in queste ore, che confermano uno squallido pregiudizio ancora oggi ardente verso un Mezzogiorno "ladro" e "incapace", dopo aver tentato da mesi di far approvare un progetto di autonomia differenziata che - senza tener conto della definizione preliminare dei costi e fabbisogni standard, sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni, come sancito dall’art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione - penalizzerebbe irreparabilmente i servizi scolastici, sociali e sanitari, nonché le infrastrutture e le opportunità di futuro nel Sud, dopo aver approvato una legge di bilancio che ha strappato miliardi di euro di risorse alle comunità meridionali per investimenti e sviluppo, dopo aver gravemente contribuito in un anno di Governo ad aumentare la distanza economica ed occupazionale tra Nord e Sud del Paese, con quale coraggio immagina di presentarsi oggi alle comunità meridionali?” ha concluso il deputato Pd De Luca.