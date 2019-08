Comune commissariato, interrogazione al ministro Salvini Il caso Salerno finisce in parlamento. Fasano: "Basta con questo balletto sui regolamenti"

"Non è più possibile tollerare questo grave balletto che si sta verificando al Comune di Salerno per l'adozione del regolamento comunale per il funzionamento degli istituti e organismi di partecipazione popolare. Presenterò un’interrogazione al ministro dell’Interno, Matteo Salvini, chiedendo un intervento urgente per far rispettare la legge e arginare le prepotenze".

A dirlo è il coordinatore provinciale di Forza Italia Salerno, Enzo Fasano, che interviene sullo scontro a suon di carte bollate in corso tra il Comune di Salerno e il difensore civico regionale. "Il Comune di Salerno non solo non ha provveduto ad adottare un atto fondamentale quale il regolamento per la partecipazione ma si è impegnato a intralciare la prevista attività sostitutiva che, attraverso il commissario ad acta, avrebbe permesso all’Ente di dotarsi di un regolamento obbligatorio".

Insomma, per Fasano è tempo di fare chiarezza: "Chiederò al ministro dell’Interno, in base a quelle che sono le sue competenze, di verificare la situazione, anche attraverso la Prefettura di Salerno, e valutare il comportamento dell’amministrazione comunale di Salerno che, ancor prima della doppia sospensiva concessa dal Tar, ha ostacolato l’attività del commissario ad acta nominato dal difensore civico regionale", conclude il deputato di Forza Italia.