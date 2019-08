Amatruda: "L’intesa Pd e M5S sarà una pagliacciata" "Un patto scellerato tra il sistema deluchiano e i grillini"

“L’alleanza di governo Pd e Movimento Cinque Stelle rappresenterà il trionfo della ipocrisia, l’esaltazione del ‘poltronismo’, sarà un disastro per la Campania e per Salerno”. Così il giornalista Gaetano Amatruda dell’Associazione ‘Andare Avanti’.

“Non sarà una novità - aggiunge Amatruda - ma la conferma, l’ufficializzazione, di un patto scellerato fra il sistema deluchiano ed i grillini. Speriamo salti”.

“In Regione il patto De Luca Ciarambino, come Caldoro ha sottolineato mesi fa, si è manifestato con il via libera di Costa al piano rifiuti, con l’ok di Di Maio al finto piano lavoro, con il via libero del ministro della Salute Grillo a De Luca. Nella città di Salerno c’è un accordo che parte da lontano. Il Movimento, che poteva davvero contribuire a cambiare il sistema, ha rinunciato alla lista alle ultime comunali e poi ha eletto, alle politiche, uno dei parlamentari ‘più tranquilli’ nell’azione di contrasto. Provenza è brava persona ma non brilla per iniziativa”.

“Sarà un’intesa a fare male. Una ‘pagliacciata’ che si svilupperà sulle paure del M5S e sulla cronica ‘doppia morale’ di tutti quelli che, dal versante Pd, hanno dileggiato i pentastellati. Le donne e gli uomini liberi e coerenti lavorino per far saltare l’intesa” conclude Amatruda.