Allarme incendi, Cirielli: "Pochi mezzi di soccorso" Altro fallimento di De Luca. Condivido la posizione del vice sindaco Aievoli”

“E’ sconcertante ciò che, in queste ore, sta accadendo in Campania e in particolare in provincia di Salerno. I piromani/criminali, infatti, sono tornati in azione e la Regione non ha i mezzi necessari per affrontare tempestivamente tutte le emergenze”. Lo denuncia il Questore della Camera e parlamentare di Fratelli d’Italia Edmondo Cirielli alla luce dei nuovi incendi verificatisi, nella notte, a San Cipriano Picentino, Castiglione dei Genovesi e in altre aree della provincia. L’onorevole Cirielli interviene a seguito della denuncia, fatta tramite social network, dal vice sindaco di San Cipriano Picentino Gennaro Aievoli: “Condivido totalmente la sua posizione critica nei confronti dell’operato della Regione Campania ed esprimo vicinanza alla popolazione locale.

In questi quattro anni, il governatore De Luca ha pensato esclusivamente a fare nomine e clientelismo politico, senza risolvere le tante problematiche presenti nei territori come gli incendi estivi. I pochi e spesso obsoleti mezzi della Regione usati per domare i roghi sono l’ennesima dimostrazione dell’inadeguatezza e del fallimento della giunta regionale a guida Pd, che non è neanche in grado di dotarsi di un efficace Piano-Antincendi. Sono certo che, alle prossime elezioni regionali, i salernitani e i campani li manderanno tutti a casa”.