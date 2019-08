Dante Santoro presenta lo "Sportello Anti Ricatti" Nato per dare uno strumento di segnalazione a cittadini e lavoratori in caso di abusi o estorsioni

Il consigliere comunale Dante Santoro ha presentato stamattina lo "Sportello Anti Ricatti" nato per dare – precisa Santoro - uno strumento di segnalazione a cittadini e lavoratori in caso di abusi o atteggiamenti distorsivi di chi ricopre ruoli ed incarichi pubblici al Comune ed in Enti e società affini. Alla presentazione ha partecipato l'avvocato Andrea Tanga in rappresentanza del Movimento a Difesa del Cittadino.

Dante Santoro ha spiegato risolutamente i motivi dell'iniziativa: "A Salerno per troppo tempo i diritti sono stati trattati come concessioni o elemosine decise da qualcuno, ho riscontrato un episodio increscioso di recente che mi ha fatto decidere di istituire uno sportello per ricordare i principi di terzietà e correttezza a quei rappresentanti di ruoli di vertice, dirigenti e presidenti di enti e società pubbliche che eventualmente hanno confuso un po' ruoli e poteri.

E' stato istituito un indirizzo mail, sosricatto@libero.it, per le segnalazioni anonime di cittadini e lavoratori che eventualmente riscontrassero irregolarità o atteggiamenti anomali. Il Comune di Salerno non deve essere il comitato elettorale o d'affari di qualcuno, azioneremo il nostro fiato sul collo perché mai più vengano barattati i diritti di cittadini e lavoratori."