Pd-M5S in Campania? De Luca jr: «Solo con esperienza De Luca» Il deputato Pd: «Disponibili a ragionare ma si parta dall'esperienza del governatore»

L’alleanza Pd-5Stelle nata al Governo potrebbe avere un seguito anche alle prossime Regionali in Campania. Un’ipotesi non esclusa dal deputato del Partito Democratico, Piero De Luca che, a margine del convegno (a cui ha preso parte anche il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia) sullo sviluppo sostenibile organizzato a Salerno, ha lasciato aperto uno spiraglio al dialogo con i 5 Stelle. «Se dovessero esserci le condizioni anche in Campania per una sintesi programmatica politica che parta, ovviamente, dall'esperienza straordinaria positiva di successo del governatore Vincenzo De Luca, noi siamo pronti e disponibili a ragionare con tutte le forze politiche ed eventualmente anche con il Movimento 5 Stelle. Credo che sia un ragionamento che si proverà ad aprire in tutto il Paese per portare avanti parte dei programmi inseriti nel programma di Governo». Al momento, dunque, è in corso una fase di riflessione che terrà banco anche nei prossimi mesi, prima dell’inizio della campagna elettorale. «In questa fase – ha concluso il primogenito del governatore campano - abbiamo provato a discutere con senso di responsabilità con una forza politica verso la quale avevamo e abbiamo avuto, negli ultimi anni, delle distanze enormi, nell'interesse del Paese, dei cittadini, delle imprese e delle famiglie italiane».