M5S, Bilotti: Emissioni odorigene, presto una nuova legge La Deputata:"Stato degli impianti campani si ripercuote sulla qualità della vita dei cittadini"

“I periodici eventi di rilascio di miasmi e sostanze odorigene da parte di numerosi siti di gestione dei rifiuti della provincia di Salerno richiedono una svolta normativa che tenga presente non solo l'inquinamento ma soprattutto la molestia olfattiva recata ai cittadini, indipendentemente dai risvolti sanitari.” Lo denuncia la deputata del Movimento 5 Stelle Anna Bilotti all’indomani della chiusura del sito di trasferita di Sardone in provincia di Salerno. “Basti pensare ai cittadini a ridosso dell'area industriale di Battipaglia ed Eboli oppure a quelli dei picentini. Proprio in questi giorni viene chiuso infatti il sito di Sardone nel comune di Giffoni Valle Piana a causa dell'impossibilità di gestire la fuoriuscita di miasmi causati dal trasporto e stoccaggio rifiuti. La superficialità con cui in passato sono state concesse autorizzazioni - continua Bilotti - senza tener conto del carico ambientale complessivo anche connesso alle emissioni odorigene è una responsabilità politica che in questi anni hanno pagato i cittadini. Con la legge che ci apprestiamo a discutere alla camera vogliamo rendere chiaro il principio che un'attività produttiva, pubblica o privata, deve assumere ogni tipo di precauzione preventiva sulla base di indici quantitativi precisi delle emissioni. Non solo, ogni popolazione residente dovrà essere coinvolta direttamente nella valutazione ex-post di eventuali violazioni. I cittadini non devono essere lasciati più soli di fronte ad una normativa farraginosa che non permette l'immediata individuazione di responsabilità. Restituiamo loro il diritto a respirare”.