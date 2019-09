Biblioteca aperta di pomeriggio: "Ancora nessuna risposta" Santoro: "E' una battaglia prioritaria, dopo il protocollo d'intesa mancano atti concreti"

"L'apertura pomeridiana della biblioteca provinciale è una nostra battaglia prioritaria, avevamo ottenuto un protocollo d'intesa che prevedeva questa "epocale" conquista (con tanto di sfilate e rivendicazioni di politici da strapazzo) ma ad oggi ancora di fatto non si è concretizzato niente". Così, in una nota, il consigliere Dante Santoro a proposito dell'importante punto di riferimento per studiosi e studenti.

"Abbiamo azionato il nostro #fiatosulcollo verso chi di competenza per sbloccare la situazione, continuiamo il nostro lavoro di martellamento pneumatico quotidiano anche per dimostrare chi fa cosa in questa città. Ce la faremo - assicura Santoro -, per le migliaia di studenti che aspettano questo risultato da anni".