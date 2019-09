Conte 2, Fasano (Fi): «Nessun provvedimento per Sud e lavoro» Il deputato salernitano: «Solo il centrodestra potrà mettere mano ai disastri dei populisti»

Il nuovo Governo Conte passa l'esame della fiducia alla Camera dei Deputati (343 sì e 263 no) ma dal centrodestra non si placano le polemiche e lo scetticismo. «Con il voto contrario alla mozione di fiducia ho confermato in aula quanto avevo anticipato: la contrarietà convinta di Forza Italia al Governo del trasformismo Conte 2 che aggraverà i problemi già prodotti dal Conte 1 perché al di là di un libro dei sogni letto bene, nemmeno ieri è venuto fuori un provvedimento per il Sud, per la riduzione delle tasse, per il lavoro», ha tuonato il parlamentare salernitano di Forza Italia e coordinatore provinciale di Salerno, Enzo Fasano. «Sono convinto che solo il centrodestra che verrà potrà mettere mano ai disastri prodotti dai populisti. Un centrodestra che al di là dei numeri, che pure contano, deve sapere produrre una visione, un sogno, una lettura della società assolutamente agli antipodi di quella che stiamo conoscendo in questi anni di demagogie e politiche inconcludenti».