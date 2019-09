Meetup Amici di Beppe Grillo: Salerno Pulita resti pubblica "No a privatizzazione servizi pubblici", i lavoratori stiano tranquilli

“Hanno destato sconcerto le dichiarazioni rilasciate ai media del governatore Vincenzo De Luca in merito alla questione rifiuti a Salerno. Da una parte si lamenta che la città è’ sporca omettendo di dire che molte delle responsabilità sono sue poiché è’ lui che ha creato il “ modello Salerno Pulita” e dall’altra invece propone di privatizzare la gestione dei rifiuti, facendo riferimento ad un’altra privatizzazione indecente, quella della Centrale del Latte di Salerno”.

A dirlo sono gli attivisti del Meetup Amici di Beppe Grillo Salerno che continuano: “In merito a quest’ultima il De Luca si vanta di aver risollevato l’azienda dandola in mano al gruppo Newlat, mentre in realtà a suo tempo venne fatto un regalo poiché la Centrale del Latte produceva utili.

Questo è’ il solito gioco delle 3 carte: si vuol far credere che il pubblico non può gestire un determinato servizio, per poi privatizzare quest’ultimo in nome dell’efficienza.

Ma ciò a Salerno non accadrà. Esistono centinaia e centinaia di esempi di gestione virtuosa pubblica del ciclo dei rifiuti e se ciò non avviene a Salerno è solo a causa della scellerata gestione di Salerno Pulita, imputabile unicamente al suo unico socio: il comune di Salerno.

Bisognerebbe – continuano i pentastellati - scegliere dirigenti all’altezza per ridurre gli sprechi ed alzare la qualità dei servizi offerti, ma ciò non rientra nelle priorità dell’amministrazione comunale poiché per anni Salerno Pulita e le altre partecipate non sono altro che un bacino di utenza utile solo in occasione delle scadenze elettorali.

È’ da tempo che denunciamo gli sprechi in Salerno Pulita e la scarsa qualità dei servizi offerti( sporcizia e degrado per le strade e sulle spiagge, cattiva gestione dell’impianto di compostaggio, approssimazione nella raccolta differenziata, TA.Ri tra le più alte d’Italia) e la soluzione non è’ venderla, ma gestirla meglio.

I lavoratori di Salerno Pulita stiano tranquilli: noi faremo tutto il possibile per impedire che venga svenduta e privatizzata con le irrimediabili ricadute occupazionali.

Con il movimento 5 Stelle alla guida della città, le partecipate verranno riorganizzate e rese più efficienti con un conseguente beneficio sia per le maestranze che per i cittadini salernitani. Stiamo arrivando #Salerno2021” concludono gli attivisti del Meetup Amici di Beppe Grillo.